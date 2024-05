Discorso giudiziario di Cicerone

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Latino

Pronome, forma flessa

sibi

dativo del pronome personale di terza persona singolare o plurale, con valore riflessivo: a sé, per sé, si, a lui stesso/lei stessa/loro stessi, per lui stesso/lei stessa/loro stessi, gli/le amor (...) alium aggregat sibi - l'amore (...) aggrega l'altro a sé ( Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, par prima, quaestio XX, art. 20 )

- l'amore (...) aggrega l'altro a sé mulier (...) mandat ut fundum sibi emat - la donna (...) ordina che si compri per lei il podere ( Cicerone, Pro Caecina, 15 )

- la donna (...) ordina che si compri per lei il podere dari sibi diem (...) postulabant - chiedeva (...) che gli venisse concesso tempo ( Plinio il Giovane, Epistulae, liber III, IX, 32 )

- chiedeva (...) che gli venisse concesso tempo neque sibi quodcumque concupierit licere - che non gli sia concesso [di fare] tutto ciò che vuole ( Cicerone, Pro Cluentio, LVIII, 159 )

- che non gli sia concesso [di fare] tutto ciò che vuole nostros commeatus sibi destinant - allocano per loro stessi i nostri rifornimenti (Tacito, Annales, liber XIV, XXXVIII)

Sillabazione

si | bi

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /'si.bi/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'si.bi/

Etimologia / Derivazione

dal proto-indoeuropeo *swé, "sé, sé stesso" (da cui anche suus), con la desinenza -hi, -bi propria del dativo dei prononi personali (cfr. mihi, "a me, mi" o tibi, "a te, ti"). Si veda anche se

Uso / Precisazioni

il pronone personale di terza persona, in latino, ha sempre valore riflessivo e si riferisce sempre al soggetto; per gli usi non riflessivi si impiegano i pronomi dimostrativi is , ille o iste oppure il pronome definito ipse . Si confronti ad es. sibi dari petebat , "chiedeva che gli fosse dato (che fosse dato a lui stesso)", illi dari petebat "chiedeva che fosse dato a lui (a qualcun altro)"

, o oppure il pronome definito . Si confronti ad es. , "chiedeva che gli fosse dato (che fosse dato a lui stesso)", "chiedeva che fosse dato a lui (a qualcun altro)" avendo solo valore riflessivo, il pronome manca del nominativo, ed è impiegato solo nelle forme flesse: sibi (dativo), sui (genitivo, combaciante col genitivo del possessivo suus), se (accusativo e ablativo)

Parole derivate

discendenti in altre lingue (si vedano anche i discendenti di se) italiano: si (come particella pronominale riflessiva)

francese: soi

portoghese: si

romeno: sie, siei

spagnolo: sí