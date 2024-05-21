Sigaro pregiato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sigaro pregiato' è 'Avana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sigaro pregiato" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sigaro pregiato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Avana? Avana rappresenta un sigaro pregiato conosciuto per la sua qualità superiore e il gusto raffinato. La sua origine cubana conferisce un prestigio unico, rendendolo un simbolo di lusso e tradizione nel mondo del tabacco. La lavorazione artigianale e le foglie selezionate contribuiscono a creare un prodotto di eccellenza apprezzato da intenditori. La sua presenza nei momenti di relax o celebrazione sottolinea il valore di un oggetto ricercato e di alta classe come l’Avana.

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Sigaro pregiato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avana

La definizione "Sigaro pregiato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sigaro pregiato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Avana:

A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sigaro pregiato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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