SORTEGGI

Curiosità e Significato di Sorteggi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Sorteggi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sorteggi? Il termine sorteggi si riferisce a un procedimento in cui si scelgono in modo casuale, spesso tra molte opzioni, per stabilire chi o cosa otterrà qualcosa. È un metodo usato comunemente per assegnare premi, decidere partecipanti o stabilire risultati senza favoritismi. In breve, rappresenta il classico metodo di selezione tramite estrazione casuale, garantendo equità e spontaneità nel processo.

Come si scrive la soluzione Sorteggi

La definizione "Selezioni tramite estrazioni casuali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

