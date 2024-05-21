Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965

Sara Verdi | 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965' è 'Vescovi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VESCOVI

Perché la soluzione è Vescovi? Nel dipinto di Fernando Botero del 1965, le figure dei vescovi sono rappresentate con le caratteristiche tipiche dello stile voluminoso e satirico dell’artista. La scena evidenzia un momento di confronto tra le autorità religiose, sottolineando la loro presenza imponente e quasi caricaturale. La loro presenza, attraverso i dettagli e le proporzioni, comunica un messaggio di critica sociale e di riflessione sulla figura ecclesiastica. La rappresentazione invita a considerare il ruolo e l’immagine della Chiesa in quel periodo storico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965 nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vescovi

In presenza della definizione "Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965" conferma che la soluzione 'Vescovi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vescovi

V Venezia
E Empoli
S Savona
C Como
O Otranto
V Venezia
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vescovi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Governano le diocesiUn quadro realizzato con pic­coli frammentiRimette a nuovo il quadroContornare un quadroFernando pilota di F 1L Arnold che dipinse L isola dei morti

C O U I O