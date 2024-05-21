Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965

Home / Soluzioni Cruciverba / Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965' è 'Vescovi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VESCOVI

Perché la soluzione è Vescovi? Nel dipinto di Fernando Botero del 1965, le figure dei vescovi sono rappresentate con le caratteristiche tipiche dello stile voluminoso e satirico dell’artista. La scena evidenzia un momento di confronto tra le autorità religiose, sottolineando la loro presenza imponente e quasi caricaturale. La loro presenza, attraverso i dettagli e le proporzioni, comunica un messaggio di critica sociale e di riflessione sulla figura ecclesiastica. La rappresentazione invita a considerare il ruolo e l’immagine della Chiesa in quel periodo storico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965 nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vescovi

In presenza della definizione "Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965" conferma che la soluzione 'Vescovi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vescovi

V Venezia E Empoli S Savona C Como O Otranto V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Morti in un quadro di Fernando Botero del 1965" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vescovi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Governano le diocesiUn quadro realizzato con pic­coli frammentiRimette a nuovo il quadroContornare un quadroFernando pilota di F 1L Arnold che dipinse L isola dei morti