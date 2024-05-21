La città con Mestre e Marghera

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città con Mestre e Marghera' è 'Venezia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENEZIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città con Mestre e Marghera" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città con Mestre e Marghera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Venezia? Venezia è un'affascinante città situata nel nord-est dell'Italia, celebre per i suoi canali, le sue calli e i numerosi ponti che la attraversano. È composta da un arcipelago di isole collegate tra loro, rendendo il suo paesaggio unico e suggestivo. La presenza di Mestre e Marghera, vicine alla parte storica, conferisce a questa area un aspetto di grande importanza economica e culturale. La sua storia millenaria attrae visitatori da tutto il mondo.

In presenza della definizione "La città con Mestre e Marghera", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città con Mestre e Marghera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Venezia:

V Venezia E Empoli N Napoli E Empoli Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città con Mestre e Marghera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

