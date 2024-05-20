Uno Stato lunghissimo

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno Stato lunghissimo' è 'Cile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno Stato lunghissimo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno Stato lunghissimo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cile? Il Cile è un paese situato lungo la costa occidentale del Sud America, caratterizzato da un territorio che si estende per oltre 4.300 chilometri. Questa lunga striscia di terra si estende tra le Ande e l’Oceano Pacifico, offrendo paesaggi molto diversi e un clima variegato. La sua forma allungata e la presenza di numerose catene montuose rendono il Cile uno degli Stati più lunghi del mondo, con una geografia che si sviluppa su un ampio arco geografico.

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Uno Stato lunghissimo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cile

La soluzione associata alla definizione "Uno Stato lunghissimo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno Stato lunghissimo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cile:

C Como I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno Stato lunghissimo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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