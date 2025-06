Tali da sembrare nei cruciverba: la soluzione è Apparenti

APPARENTI

La soluzione Apparenti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Apparenti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Apparenti? Apparenti descrive qualcosa che sembra vero o reale, anche se potrebbe non esserlo effettivamente. È usato per indicare un'impressione visibile o percepita, spesso ingannevole o superficiale. In sostanza, si riferisce a ciò che appare in modo evidente, ma senza garanzia di autenticità. Conoscere questa parola aiuta a distinguere tra ciò che sembra e ciò che è realmente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sembrare un altroTali da non ammettere eccezioniSi citano spesso con i tali

Hai trovato la definizione "Tali da sembrare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

