I giorni di aprile

Home / Soluzioni Cruciverba / I giorni di aprile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I giorni di aprile' è 'Trenta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRENTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I giorni di aprile" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I giorni di aprile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Trenta? Il termine si riferisce al numero di giorni che compongono il mese di aprile, che è di trenta. È una misura temporale che indica la quantità di giorni in quel mese specifico. La parola è spesso usata per indicare un intervallo di tempo preciso. Aprile è uno dei mesi dell'anno con questa durata.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I giorni di aprile nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Trenta

La soluzione associata alla definizione "I giorni di aprile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I giorni di aprile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Trenta:

T Torino R Roma E Empoli N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I giorni di aprile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa felice l universitarioGli oligarchi che governarono Atene nel sec. V a.C.Il massimo a un esame universitarioLo sono i giorni d aprileSanto che si festeggia il 20 aprileTanti sono i mesi di 31 giorniTaccuini dove alle pagine corrispondono i giornidi questi giorni