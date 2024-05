La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Lo formano gli ecclesiastici

Sostantivo

clero ( approfondimento) m

(religione) il complesso dei membri dell'ordine sacerdotale che si occupa del culto divino

Sillabazione

clé | ro

Pronuncia

IPA: 'klro

Etimologia / Derivazione

dal latino clerus e questo da greco antico , kleros, che viene a sua volta da , kla, "spezzare, distruggere, rompere". Dal primo significato di "ciò che tocca a sorte", passò ad indicare il lotto di terra (in particolare delle colonie), formalmente dello stato, assegnato appunto in sorte agli spartiati e trasmesso ereditariamente (da qui anche il significato di eredità). Nel Nuovo Testamento la parola compare già col significato di "parte eletta dei fedeli", "che ha un'eredità in cielo".

Sinonimi

ecclesiastici, religiosi, sacerdoti, ordine sacerdotale, chiesa, chiericato

clericato, chierici

chiesa (sinonimo di uso comune, non più improprio)

Contrari

laicato, laici

Parole derivate

clericale, clerico

Proverbi e modi di dire