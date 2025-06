Biscotto friabile nei cruciverba: la soluzione è Wafer

WAFER

Curiosità e Significato di Wafer

Perché la soluzione è Wafer? Biscotto friabile indica un dolce leggero e croccante, che si rompe facilmente sotto i denti. La soluzione più comune è wafer, un biscotto sottile e delicato, spesso usato in dolci o come base per dessert. La sua consistenza unica e il gusto delicato lo rendono irresistibile, perfetto per chi ama le sfide gustose.

Come si scrive la soluzione Wafer

W Washington

A Ancona

F Firenze

E Empoli

R Roma

