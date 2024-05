La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Inerte pigro

Aggettivo

ignavo m sing

(spregiativo) con poca dignità, leggero e insulso

Sostantivo

ignavo

(per estensione) (senso figurato) individuo poco stimato, con minima profondità e lievissimo valore sentimentale e sociale un ignavo non può neanche essere un buon nemico

Sillabazione

i | gnà | vo

Pronuncia

IPA: /i'avo/

Etimologia / Derivazione

formato da in- e dal latino gnavus poi navus cioè "attivo, diligente"; significa quindi "che non è attivo, che non è diligente"; deriva da ignavia

Sinonimi