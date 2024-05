Significato della soluzione per: Lo fa chi fa il finto tonto



Nel linguaggio comune, la locuzione fare le "orecchie da mercante" indica l'atteggiamento di chi, per proprio comodo, finge di non sentire o di non capire quello che gli viene detto. Espressioni con significato sostanzialmente equivalente sono per esempio fare lo gnorri, fare il nesci (nel senso di non capire)o fare l'indiano.

L'espressione fa riferimento allo stereotipoper cui il mercante (con uso di furbizia e abilità commerciale) tende a ignorare i discorsi o le rimostranze di chi gli è di fronte allo scopo di concludere la vendita mettendo avanti prima i suoi interessi rispetto alle esigenze del cliente.

