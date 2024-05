Significato della soluzione per: Il suicidio del samurai

Sostantivo

harakiri ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (storia) forma di suicidio di antiche origini, praticato in Giappone (storicamente dai samurai) secondo un rituale che prevedeva di infliggersi un colpo di arma da taglio (in genere una spada) al ventre, in genere per espiare un'onta subita che ricadeva sul proprio onore (per estensione) (senso figurato) azione che si ripercuote in modo negativo verso se stessi fare harakiri (si usa per esempio nello sport quando si fa un autogol o si perde per colpe esclusivamente proprie o per gravi errori)

Sillabazione

ha | ra | ki | ri

Pronuncia

IPA: /ara'kiri/

Etimologia / Derivazione

formato dal giapponese (hara), "ventre", "addome", e da -kiri "taglio" (vedi anche , kiru, "tagliare") Viene letto secondo la pronuncia dei due ideogrammi (in giapp. kanji) presi singolarmente. In realtà, in giapponese, il termine composto non viene solitamente letto "harakiri", bensì seppuku, secondo la pronuncia sino-giapponese dei due ideogrammi

Sinonimi

(storia) suicidio, seppuku

suicidio, seppuku (senso figurato) autodistruzione, autolesionismo

Varianti