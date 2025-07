Poneva fine alla vita di molti samurai nei cruciverba: la soluzione è Harakiri

HARAKIRI

Curiosità e Significato di Harakiri

Perché la soluzione è Harakiri? Harakiri, conosciuto anche come seppuku, è un'antica pratica giapponese di suicidio rituale eseguita dai samurai per mantenere l'onore in caso di fallimento o disonore. Si trattava di un gesto estremo ma dignitoso, che sanciva la fine della vita pur rispettando le regole dell'onore samurai. Un gesto forte e simbolico, che ancora oggi affascina e suscita riflessioni sulla cultura nipponica.

Come si scrive la soluzione Harakiri

