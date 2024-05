Il romanzo di Gogol con protagonista Cicikov

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Le anime morte (in russo , Mërtvye duši, IPA: ['mortvj 'du]) è un poema in prosa pubblicato nel 1842 dallo scrittore russo Nikolaj Vasil'evic Gogol'. Fu pubblicato originariamente col titolo Le Avventure di Cicikov, e il sottotitolo Poema imposto dalla censura zarista. Narra in tono comico-grottesco le disavventure di un piccolo truffatore di provincia nell'Impero russo del 1820; l'opera è anche un'allarmata denuncia della mediocrità umana e uno dei testi miliari della letteratura russa. Il giovane Gogol', considerato all'epoca già un genio della letteratura, era intenzionato a scrivere un grande poema sulla Russia seguendo un modello dantesco: nelle intenzioni dello scrittore, infatti, Le anime morte avrebbero rappresentato solo la prima parte, nella quale veniva descritta la dimensione morale più bassa della Russia (l'inferno, secondo lo schema dantesco). Ma il grande progetto rimase incompiuto.

inferno ( approfondimento) m sing (pl.: inferni)

(religione) (cristianesimo) secondo la tradizione cattolica è il luogo dove gli impuri passerebbero, dopo morti, l'eternità tra fuoco e fiamme (raro) (mitologia) (utilizzato spesso al plurale) nella religione greco-romana il luogo dove risiedevano i morti (senso figurato) luogo di grande tormento (enologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

in | fèr | no

Pronuncia

IPA: /in'frno/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo infernus o infernum, uso sostantivato dell’agg. infernus ossia "che si trova in basso"

Citazione

Sinonimi

(letterario) ade, geenna, inferi, tartaro

ade, geenna, inferi, tartaro aldilà, eterna condanna, oltretomba, regno dei morti,

( senso figurato ) dannazione, tormento, angoscia, dolore, sofferenza, infelicità, incubo

dannazione, tormento, angoscia, dolore, sofferenza, infelicità, incubo ( senso figurato ) devastazione, sconvolgimento;

devastazione, sconvolgimento; (nella religione pagana) regno dei morti

regno dei morti (nella mitologia greca) erebo

erebo (letterario) averno, abisso

averno, abisso ( cristianesimo ) regno di Satana

regno di Satana (iperbole) confusione, disordine, caos, rumore, chiasso, putiferio

Contrari

(letterario) cielo, paradiso, eden, empireo

cielo, paradiso, eden, empireo ( senso figurato ) gioia, felicità, piacere

gioia, felicità, piacere (senso figurato) ordine, silenzio, calma, serenità, tranquillità

Parole derivate

antinferno, antiinferno, infernale

Termini correlati

paradiso, purgatorio, limbo

Iperonimi

(enologia) valtellina

Proverbi e modi di dire