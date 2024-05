Zazoom di 16 mag 2024 di 16 mag 2024

La Soluzione ♚ Ci dice chi c è e chi non c è La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : APPELLO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ci dice chi c è e chi non c è. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. APPELLO Significato della soluzione per: Ci dice chi c e e chi non c e Sostantivo appello m sing (pl.: appelli) chiamata nominale (diritto) grado di giudizio successivo al primo a cui ricorre la difesa o l'accusa dopo aver subito una sentenza sfavorevole (per estensione) (gergale) richiesta di urgente verifica o per riunione determinante Voce verbale appello prima persona singolare del presente indicativo del verbo appellare Sillabazione ap | pèl | lo Pronuncia IPA: /ap'pllo/ Etimologia / Derivazione derivazione del verbo appellare,dal latino appellare cioè. "rivolgere la parola" Sinonimi (burocrazia) chiama

Qui trovi la soluzione dialla definizione enigmistica: Ci dice chi c è e chi non c è