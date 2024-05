La zona veneta con Cortina d Ampezzo

Aggettivo

Curiosità su: La provincia di Belluno è una provincia italiana, e la provincia più estesa del Veneto di 197 688 abitanti. Il territorio totalmente montano si estende per 3610,20 km² nel settore delle Alpi Sud-orientali, dove è compresa la maggior parte dei gruppi dolomitici per cui può essere ritenuta la provincia delle Dolomiti. Il Piave, che la attraversa da nord a sud nell'omonima valle, costituisce il principale corso d'acqua della provincia. Secondo l'indagine annuale de Il Sole 24 Ore, la provincia di Belluno si è classificata al primo posto fra le province italiane per qualità della vita nel 2017, replicando il primato del 2009 e migliorando altresì le posizioni del 2008 e 2007 che la avevano vista comunque al secondo e quarto posto. Nell'annuale classifica delle province italiane per la migliore qualità di vita, redatta da ItaliaOggi con la collaborazione dell'Università "La Sapienza", nel 2017 si piazza al terzo posto dietro a Bolzano e Trento.

bellunese m e f sing (pl.: bellunesi)

(geografia) che è attinente alla città di Belluno

Sillabazione

bel | lu | né | se o bel | lu | né | se

Pronuncia

IPA: /bellu'nese/, /bellu'neze/

Etimologia / Derivazione

deriva da Belluno

