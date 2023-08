La zona veneta con il Lago di Misurina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona veneta con il Lago di Misurina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CADORE

Significato/Curiosita : La zona veneta con il lago di misurina

Nord e il sorapiss a sud. mette in comunicazione la valle del boite e cortina d'ampezzo con misurina, auronzo di cadore e la val d'ansiei. il nome del... Claudia. santi protettori del cadore, da epoca immemorabile, sono ermagora e fortunato giacché l'arcidiaconato del cadore faceva anticamente parte del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

