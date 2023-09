Si usava per appiccicare i francobolli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usava per appiccicare i francobolli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALIVA

Significato/Curiosita : Si usava per appiccicare i francobolli

Lattoferrina nella saliva, è indotta anche da vari fattori come il sovraccarico di ferro libero e disponibile (circa 100 µm) nella saliva e nelle cellule... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

