SOLUZIONE: DIZIONARIO BIOGRAFICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una raccolta enciclopedica di vite di personaggi famosi" corrisponde a una soluzione formata da 20 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una raccolta enciclopedica di vite di personaggi famosi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Dizionario Biografico? Un dizionario biografico rappresenta un insieme organizzato di informazioni riguardanti figure di rilievo nella storia, cultura, scienza o arte. Attraverso brevi descrizioni, offre un quadro completo delle loro vite, delle conquiste e delle influenze che hanno esercitato nel tempo. Questo strumento permette di conoscere dettagli essenziali su personaggi illustri, facilitando lo studio e la ricerca. La sua funzione principale è quella di conservare e trasmettere la memoria delle imprese umane.

La soluzione associata alla definizione "Una raccolta enciclopedica di vite di personaggi famosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una raccolta enciclopedica di vite di personaggi famosi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 20 lettere della soluzione Dizionario Biografico:

D Domodossola I Imola Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma I Imola O Otranto B Bologna I Imola O Otranto G Genova R Roma A Ancona F Firenze I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una raccolta enciclopedica di vite di personaggi famosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

