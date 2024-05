Una distrazione che si cerca

Sostantivo

Curiosità su: L'intrattenimento è un'attività o un evento che ha come scopo quello di catturare l'interesse di uno spettatore o di un pubblico, oppure, in senso più ampio, qualunque attività capace di suscitare curiosità o divertimento in chi la pratica. Il termine quindi contempla sia chi o cosa intrattiene, sia chi è intrattenuto. Nelle sue ampie variabili, l'intrattenimento presenta generalmente tre caratteristiche peculiari: libera scelta di questa attività; diversa finalità rispetto agli altri usi del tempo (ad esempio per il lavoro, per i bisogni fisiologici ecc.); attività ricreativa ovvero che può concorrere a dare un senso alla propria vita. Antropologicamente l'intrattenimento è un'attività primordiale presente in tutte le culture, sebbene con forme diverse nelle varie epoche, che ha subito con l'avvento dei media una diffusione spaziale sempre più grande fino a livello globale e successivamente con l'invenzione dei dispositivi digitali portatili, una diffusione temporale pervasiva nelle altre attività della vita quotidiana tanto da corroderne i confini.

svago m sing (pl.: svaghi)

distacco da ciò che si fa normalmente per rilassarsi o divertirsi (per estensione) risorsa che può ispirare riscoperte inaspettate leggendo molti libri per svago , ha trovato uno sbocco decisivo

Voce verbale

svago

prima persona singolare dell'indicativo presente di svagare

Sillabazione

svà | go

Pronuncia

IPA: /'zvago/

Etimologia / Derivazione

da svagare dal latino exvagare, formato da ex- e "via da" e da vagari cioè vagare, andare di qua e di là

Sinonimi