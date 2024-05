Lo è il tipo di polso

Aggettivo

autoritario m sing

che impone il proprio volere più con la forza che col consenso (per estensione) prepotente contro una o più persone o contro uno o più individui abituato ad un'educazione autoritaria, non smise mai di tentare di capeggiare quel gruppo

Sillabazione

au | to | ri | tà | rio

Pronuncia

IPA: /awtori'tarjo/

Etimologia / Derivazione

derivazione di autorità, dal latino auctoritas che deriva da auctor cioè "autore"

Sinonimi

deciso, imperativo,

prevaricatore, arrogante, duro,

dispotico, imperioso, perentorio, prepotente,severo

( politica ) antidemocratico, assolutista,assolutistico, dittatoriale, repressivo,tirannico

antidemocratico, assolutista,assolutistico, dittatoriale, repressivo,tirannico (di governo,stato) illiberale, militaresco

illiberale, militaresco (spregiativo) fascista

Contrari

indulgente, permissivo,tollerante

( politica ) democratico,libertario

democratico,libertario mite, dolce, benevolo, arrendevole,





Parole derivate