Lo stregone di certe culture tribali che dialoga con gli dei

Sostantivo

Curiosità su: Sciamanesimo (o sciamanismo) indica, nella storia delle religioni, in antropologia culturale e in etnologia, un insieme di conoscenze, credenze, pratiche religiose, tecniche magico-rituali, estatiche ed etnomediche riscontrabili in varie culture e tradizioni; Per Boris Chiclo è un «Fenomeno socio-religioso»; per Ugo Marazzi è un «complesso di credenze, una concezione arcaica del mondo e dell'universo, al cui centro è la figura dello sciamano, intermediario professionale che opera da tramite tra il mondo degli uomini e il mondo degli spiriti»; secondo Charlotte Seymour-Smith, «complesso di credenze e pratiche religiose ed etnomediche riscontrabili in una vasta gamma di contesti etnografici». Ciò premesso, occorre ricordare con Mircea Eliade che:

sciamano ( approfondimento) m (pl.: sciamani)

(religione) in alcune religioni primitive, individuo a cui si attribuisce capacità di comunicare con enti soprannaturali

Sillabazione

scia | mà | no

Pronuncia

IPA: /a'mano/

Etimologia / Derivazione

dall' inglese shaman a sua volta dal tunguso shaman, ovvero "chi sta in estasi"

Sinonimi

stregone, guaritore

Parole derivate