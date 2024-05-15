Spezzato infranto

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Spezzato infranto' è 'Dissaldato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISSALDATO

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Perché la soluzione è Dissaldato? Un oggetto dissaldato è quello in cui un collegamento o un componente elettronico sono stati rimosso o si sono staccati, causando una rottura nel circuito. Questo stato si può paragonare a un collegamento spezzato o infranto, poiché la continuità elettrica viene compromessa. La perdita di saldature o la rottura dei fili genera un'interruzione visibile o invisibile nel sistema, rendendo necessario un intervento di riparazione per ripristinare la funzionalità originale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spezzato infranto". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Spezzato infranto nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dissaldato

In presenza della definizione "Spezzato infranto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spezzato infranto" conferma che la soluzione 'Dissaldato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Dissaldato

D Domodossola I Imola S Savona S Savona A Ancona L Livorno D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spezzato infranto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dissaldato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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