Spezzato infranto
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Spezzato infranto' è 'Dissaldato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DISSALDATO
Perché la soluzione è Dissaldato? Un oggetto dissaldato è quello in cui un collegamento o un componente elettronico sono stati rimosso o si sono staccati, causando una rottura nel circuito. Questo stato si può paragonare a un collegamento spezzato o infranto, poiché la continuità elettrica viene compromessa. La perdita di saldature o la rottura dei fili genera un'interruzione visibile o invisibile nel sistema, rendendo necessario un intervento di riparazione per ripristinare la funzionalità originale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spezzato infranto". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Spezzato infranto nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dissaldato
In presenza della definizione "Spezzato infranto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spezzato infranto" conferma che la soluzione 'Dissaldato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Dissaldato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spezzato infranto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dissaldato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: SpezzatoL anello spezzato dei bulloniAnche se è spezzato è completoUno spezzato femminileLo è un costume da bagno non spezzato
P O T S E