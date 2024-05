È settimanale quella di molte riviste

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Letteralmente, periodicità equivale alla successione o alla ripetizione ad intervalli regolari di un evento o di una proprietà. In campo della chimica, la periodicità è la proprietà delle caratteristiche degli elementi che variano con cadenza periodica all'aumentare del loro numero atomico. Questa è detta "legge di periodicità", elaborata da Mendeleev, e determina le suddivisioni in periodi della tavola periodica degli elementi. In matematica, è la proprietà di funzioni di variabile reale, dette funzioni periodiche.

periodicità ( approfondimento) f inv

ripetizione di un evento con intervalli regolari (fisica) (chimica) proprietà tipica di elementi chimici disposti per peso atomico crescente, che presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche con intervalli regolari

Sillabazione

pe | rio | di | ci | tà

Etimologia / Derivazione

Da periodico