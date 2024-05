Scosse dallo sdegno

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

irate f pl

femminile plurale di irato

Sillabazione

i | rà | te

Etimologia / Derivazione

vedi irato

Sinonimi

arrabbiate, adirate, furiose, furibonde, infuriate, incollerite, furenti, indignate, risentite, sdegnate

(senso figurato) imbestialite, rabbiose, inviperite

Contrari

calme, serene, tranquille

Inglese

Aggettivo

irate (comparativo irater, superlativo iratest)

irato

Sinonimi

enraged

furious

infuriated

sore

wrathful

Termini correlati

irately

irateness

ire