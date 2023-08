Predisposto per resistere a certe scosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Predisposto per resistere a certe scosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANTISISMICO

Significato/Curiosita : Predisposto per resistere a certe scosse

Successiva della stessa centrale (4, 5 e 6) sono omologati per resistere a scosse di intensità fino a 0.46 g (4.52 m/s2). i reattori 4 e 5 sono anch'essi modelli... Della stessa idea per la attualizzazione antisismica è stata studiata sperimentalmente per il retrofit antisismico dei ponti della california, in un programma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Predisposto per resistere a certe scosse : predisposto; resistere; certe; scosse; predisposto al volo; resistere opporsi; Ne soffre chi non sa resistere al gioco d azzardo; resistere a lungo; Non sa resistere ai piaceri della tavola; Lo sono certe colline del lago di Garda; Febbre trasmessa da certe zanzare; Così sono dette certe parlantine facili; Così si definiscono certe spiagge affollatissime; È necessaria per riuscire a liberarsi da certe schiavitù; scosse violente, strappi; La Richter classifica le scosse telluriche; Quello sismico è una serie di lievi scosse ; scosse tta nervosa; scosse ad agosto;

Cerca altre Definizioni