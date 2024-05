Se si riempie sparisce

Sostantivo

Curiosità su: In astrofisica, un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso (ovvero, una regione dello spaziotempo con una curvatura talmente alta) che dal suo interno non può uscire nulla, nemmeno la luce essendo la velocità di fuga superiore a c. Il buco nero è il risultato di implosioni di masse sufficientemente elevate. La gravità domina su qualsiasi altra forza, determinando un collasso gravitazionale che tende a concentrare lo spaziotempo in un punto al centro della regione, dove è teorizzato uno stato della materia di curvatura tendente a infinito e volume tendente a zero chiamato singolarità, con caratteristiche sconosciute ed estranee alle leggi della relatività generale. Il limite del buco nero è definito orizzonte degli eventi, regione che ne delimita in modo peculiare i confini osservabili. Per le suddette proprietà, il buco nero non è osservabile direttamente. La sua presenza si rivela solo indirettamente mediante i suoi effetti sullo spazio circostante: le interazioni gravitazionali con altri corpi celesti e le loro emissioni, le irradiazioni principalmente elettromagnetiche della materia catturata dal suo campo di forza.

buco ( citazioni) m sing (pl.: buchi)

apertura stretta e generalmente profonda su una superficie in gergo giornalistico, mancata pubblicazione da parte di un quotidiano di una notizia di grande interesse; talvolta può essere volontario, cioè seguendo una determinata linea editoriale (gergale) iniezione di droga

Voce verbale

buco

prima persona singolare dell'indicativo presente di bucare

Sillabazione

bù | co

Pronuncia

IPA: /'buko/

Etimologia / Derivazione

derivazione di bucare

Sinonimi

apertura, bacca, crepa, fessura, foro, orifizio, pertugio

cavità, incavo,

forato, bucato

fenditura, [[ crepa, buca, scavo

( senso figurato ) nascondiglio, tana; catapecchia, topaia, bicocca, abituro, tugurio, bugigattolo

nascondiglio, tana; catapecchia, topaia, bicocca, abituro, tugurio, bugigattolo ( senso figurato ) (di tempo) intervallo, pausa, break

intervallo, pausa, break ( senso figurato ) ammanco, debito; lacuna, mancanza

ammanco, debito; lacuna, mancanza (informatica) bug, baco

Parole derivate

ossobuco, tappabuco

Alterati

( diminutivo ) buchino, buchetto, bucherello

buchino, buchetto, bucherello ( accrescitivo ) bucone

bucone (peggiorativo) bucaccio

Proverbi e modi di dire

non cavare un ragno da un buco : non ottenere nulla

: non ottenere nulla non tutte le ciambelle riescono col buco : non tutto riesce come si vuole

: non tutto riesce come si vuole andare buco o buca : andare a vuoto

: andare a vuoto un piccolo buco fa affondare un gran bastimento : una leggerezza può causare gravi danni

: una leggerezza può causare gravi danni fare un buco nell'acqua: non raggiungere lo scopo prefissato

