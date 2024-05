Il richiesto giudizio di terzi in una controversia

Sostantivo

Curiosità su: L'arbitrato (dal latino arbitratus, lett. "giudizio") è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso ad un procedimento giudiziario) note anche come ADR (Alternative dispute resolutions), che consiste nell'affidamento a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) dell'incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.

arbitrato ( approfondimento) m sing

(sport) ufficio, autorità di arbitro (diritto) (economia) (commercio) (finanza) conclusione extragiudiziale di una controversia legale tramite o a uno o più arbitri scelti dalle parti

Voce verbale

arbitrato

participio passato del verbo arbitrare

Sillabazione

ar | bi | trà | to

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino arbitratus , derivato di arbiter , arbitro

, derivato di , arbitro (voce verbale) vedi arbitrare

Sinonimi