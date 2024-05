Riceve un canone d affitto

Sostantivo

Curiosità su: In diritto il locatore (o parte locatrice) è la parte contrattuale che concede un bene in locazione, in contrapposizione all'altra parte contrattuale, il locatario (o conduttore o parte conduttrice) ovvero colui che riceve questo bene. Il locatore rappresenta quindi il soggetto che mette a disposizione l'immobile. Il termine "locatore" deriva dal latino locator - oris ed indica colui il quale si obbliga a fare utilizzare, godere, ad un altro soggetto un bene per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (art. 1571 cod.civ.); viene altresì utilizzato nelle opere, per cui una parte si obbliga nei confronti del locatario a svolgere un lavoro, opera o servizio in cambio di un corrispettivo (art. 1570 cod.civ.).

locatore m

(diritto) (economia) chi dà in locazione un immobile

Sillabazione

lo | ca | tó | re

Pronuncia

IPA: /loka'tore/

Etimologia / Derivazione

derivato dal latino locare, propr. collocare, da locus, luogo

Contrari