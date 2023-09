Il canone d affitto d un tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il canone d affitto d un tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EQUO

Significato/Curiosita : Il canone d affitto d un tempo

L'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta "pigione" o "canone"). il contratto deriva dall'istituto... Verdes equo (equo) è un partito politico spagnolo di orientamento ambientalista ed ecosocialista fondato nel 2011 dall'aggregazione di varie formazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il canone d affitto d un tempo : canone; affitto; tempo; Richiede il canone ; Abitazioni a canone ridotto case; Ha il suo canone ; Si paga con un canone ; Veda e canone cinese ne sono un esempio di sacre; affitto di vetture; Abitano in una casa in affitto ; Dà la casa in affitto ; Paga l affitto ; Il contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamento; Uniformi portate un tempo dai dipendenti delle grandi case signorili; Misurare il tempo ; Un tempo si cantava sotto il balcone; Martin: ha scritto La freccia del tempo ; Avulsa dal tempo ;

Cerca altre Definizioni