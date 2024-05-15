Resa obbligatoria

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Resa obbligatoria' è 'Coatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COATTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Resa obbligatoria" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Resa obbligatoria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Coatta? La coatta si riferisce a un obbligo imposto che non può essere evitato, rappresentando una necessità imposta dall'esterno. Spesso si tratta di doveri o requisiti che devono essere rispettati senza possibilità di scelta, creando un senso di imposizione. Questa condizione evidenzia la natura vincolante di un obbligo che si deve assolutamente adempiere.

Resa obbligatoria nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Coatta

La definizione "Resa obbligatoria" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Resa obbligatoria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Coatta:

C Como O Otranto A Ancona T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Resa obbligatoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

