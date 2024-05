Racchiude messe in piega

Sostantivo

Curiosità su: Il casco è un copricapo protettivo, facente parte dell'equipaggiamento protettivo individuale per motociclisti, realizzato in materiale resistente agli urti e usato sia in ambito sportivo sia nel mondo del lavoro, allo scopo di preservare la testa da impatti improvvisi. Pur derivando chiaramente dall'elmetto, si distingue per essere stato concepito ed essersi tecnicamente evoluto in funzione di proteggere la testa dagli effetti dell'impatto di un corpo in velocità contro oggetti generalmente fermi e non viceversa. Per le similitudini d'uso e d'aspetto, il casco viene anche chiamato impropriamente elmetto e viceversa. L'uso del casco permette di ridurre l'incidenza delle lesioni al cranio, difatti per solo il 30% di coloro che usano il casco riporta lesioni al capo contro il 51% di chi non ne usufruisce, tra cui anche una riduzione delle fratture craniche.

casco ( approfondimento) m sing (pl.: caschi)

(abbigliamento) copricapo difensivo atto a proteggere la testa da urti nello sci da discesa è importante utilizzare il casco perché un incidente su sette ha come risultato un trauma cranico o al viso particolare tipo di assicurazione che copre anche i danni causati dal conducente di un autoveicolo nei confronti del medesimo tipo di pettinatura femminile a forma di casco definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu aveva in mano un casco di banane

Voce verbale

casco

prima persona dell'indicativo presente di cascare

Sillabazione

cà | sco

Pronuncia

IPA: /'kasko/

Etimologia / Derivazione

dallo spagnolo casco di etimo incerto

Sinonimi