SOLUZIONE: ORIGINALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Da questo si ricavano le copie" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Da questo si ricavano le copie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Originale? L'originale è il modello da cui si riprendono le copie, rappresentando la versione autentica di un’opera o di un documento. È la fonte primaria che garantisce l’autenticità e la fedeltà delle riproduzioni successive. La sua importanza risiede nel fatto che da questa si derivano le copie, assicurando che il risultato finale mantenga le caratteristiche dell’originale stesso.

In presenza della definizione "Da questo si ricavano le copie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Da questo si ricavano le copie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Originale:

O Otranto R Roma I Imola G Genova I Imola N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Da questo si ricavano le copie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

