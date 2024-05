È quasi un eccezione

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

coscienza ( approfondimento) f sing (pl.: coscienze)

(filosofia) (psicologia) (biologia) (psicanalisi) consapevolezza che una persona ha di sé e dei contenuti della propria mente Ha sbagliato e ne ha piena coscienza stabilità dell'animo, essere presente a sé (gergale) (senso figurato) avere giudizio (per estensione) conoscenza di quelli che sono i limiti, le capacità e il valore propri ed altrui ho coscienza dei miei limiti, per questo ti chiedo aiuto (filosofia) , (religione) capacità di giudicare e riconoscere, sul piano morale, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, per poi agire di conseguenza decidere secondo coscienza

seguire la voce della coscienza (per estensione) percezione e conoscenza di sé e di quanto "attorno" a sé in modo veritiero e "fermo" (per estensione) accorgersi consapevolmente della propria e dell'altrui condizione, anche per episodi e/o eventi passati, presenti e, talvolta, prossimi

Sillabazione

co | scièn | za

Pronuncia

IPA: /ko'ntsa/

Etimologia / Derivazione

dal latino conscientia che deriva da conscire ossia "essere consapevole"

Citazione

Sinonimi

avvertenza, conoscenza, consapevolezza, percezione, sensazione

buona fede, correttezza, cura, coscienziosità, diligenza, impegno, moralità, onestà, rigore, scrupolo, serietà, zelo

( per estensione ) anima, animo, mente, spirito

anima, animo, mente, spirito (filosofia, psicologia) consapevolezza, comprensione, percezione, giudizio, discernimento, sensibilità, sensazione

consapevolezza, comprensione, percezione, giudizio, discernimento, sensibilità, sensazione ( delle difficoltà, dei limiti) cognizione, idea, nozione

cognizione, idea, nozione mondo interiore, interiorità, anima; opinioni, fede, pensiero

( per estensione ) responsabilità, senso del dovere, serietà, rigore, moralità, onestà, lealtà

responsabilità, senso del dovere, serietà, rigore, moralità, onestà, lealtà sensi, conoscenza

(nell'eseguire un lavoro, un dovere ecc.) impegno, responsabilità, scrupolosità, meticolosità

impegno, responsabilità, scrupolosità, meticolosità (per estensione) identità

Contrari

ignoranza, inconsapevolezza, incoscienza

disonestà, incuria, malafede, noncuranza, scorrettezza, superficialità, trascuratezza

irresponsabilità, leggerezza, negligenza,

(nell'eseguire un lavoro, un dovere eccetera) faciloneria,

faciloneria, ( delle difficoltà, dei limiti ecc.) ignoranza

ignoranza (in senso morale) slealtà

slealtà (raro) (senso figurato) oblio

Parole derivate

autocoscienza, clausola di coscienza, coscienzioso subcoscienza

Termini correlati

( per estensione ) alienazione

alienazione ravvedersi

( per estensione ) inconscio

inconscio ( per estensione ) follia

follia armonia

Proverbi e modi di dire