La provoca il comico

Sostantivo

Curiosità su: Il riso è una reazione nervosa che si manifesta nel comportamento umano in diverse circostanze. In genere si tratta di una risposta emotiva di fronte ad un'esperienza comica o a sensazioni intense di allegria, piacere, benessere, ottimismo. Tuttavia, il riso può avere anche un ruolo di sfogo di emozioni di natura opposta, come la tristezza e la rabbia; in tal caso, nel linguaggio comune, si parla di "risata nervosa" o "isterica". Possono stimolare il riso anche cause fisiche, a prescindere da qualunque contesto emotivo: per esempio il solletico o l'inalazione di ossido di diazoto (chiamato per l'appunto "gas esilarante"). Il riso si presenta come una modificazione del ritmo respiratorio, con sospensione dell'aspirazione, scosse che si ripercuotono nella laringe, contrazioni concatenate di molti muscoli (in particolare facciali e addominali), scopertura dei denti e, talvolta, lacrimazione. Se per "riso" si intende in generale la facoltà di ridere, la singola espressione emotiva è detta risata.

risata ( approfondimento) f sing (pl.: risate)

allegria, gioia e/o contentezza manifestati nel ridere, anche con movimenti del corpo, spesso persino continui e/o con "intermittenza" fare una risata

Sillabazione

ri | sà | ta

Pronuncia

IPA: /ri'sata//

Etimologia / Derivazione

derivazione di riso

Citazione

Sinonimi

riso, ilarità; sogghigno, sghignazzo, sghignazzata

Contrari

pianto

Termini correlati

sorriso

( per estensione ) imbarazzo

imbarazzo amicizia

Alterati

(diminutivo) risatina

Proverbi e modi di dire