profanato oltraggiato

Voce verbale

Curiosità su: Codice violato (Breach of Conduct) è un film per la televisione del 1994 diretto da Tim Matheson. Il film è noto anche con il titolo Tour of Duty.





violato

participio passato di violare

Sillabazione

vio | là | to

Pronuncia

IPA: /vjo'lato/

Etimologia / Derivazione

vedi violare

Sinonimi

(specialmente di donna) violentato, oltraggiato, offeso, profanato, contaminato, guastato

violentato, oltraggiato, offeso, profanato, contaminato, guastato forzato, manomesso, aggredito, attaccato

trasgredito, contravvenuto, rotto, spezzato, infranto

Contrari