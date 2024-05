oltraggiato

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: In diritto penale e relativa procedura, l'offeso è colui che ha subito fisicamente o patrimonialmente gli effetti del reato. Non è necessariamente il soggetto che ha subito il fatto costituente reato, in quanto l'offesa si consolida su chi è titolare di un dato diritto. Ad esempio quando un minorenne subisce un reato, gli offesi sono i genitori.

offeso m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

offeso m sing (pl.: offesi)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

offeso

participio passato maschile singolare di offendere

Sillabazione

of | fé | so

Pronuncia

IPA: /of'feso/

Etimologia / Derivazione

participio passato di offendere ( dal latino offendere, ossia urtare contro)

Sinonimi