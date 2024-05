Pende sul capo del ricercato

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Taglia – Misura di capo di abbigliamento Taglia – Ricompensa promessa per la cattura o l'uccisione di un fuorilegge, o imposizione straordinaria del vincitore sul vinto, o come corrispettivo del riscatto di un paese Taglia – sinonimo di bastone da conteggio Taglia – Sinonimo della bottega di uno scultore Taglia – sinonimo di paranco Taglia – Operazione informatica Taille o Taglia – Tributo applicato in epoca medievale

taglia ( approfondimento) f sing (pl.: taglie)

(metrologia) (abbigliamento) misura di un capo di vestiario; (storia) termine con cui erano chiamate alcune tasse; (diritto) ricompensa gravante sulla testa di un fuorilegge definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

taglia

terza persona singolare dell' indicativo presente di tagliare Luigi, nel tempo libero, taglia la legna per l'inverno seconda persona singolare dell' imperativo presente di tagliare taglia la legna in fretta altrimenti viene buio

Sillabazione

tà | glia

Pronuncia

IPA: /'taa/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) nel senso metrologico deriva dal francese antico " taille " derivato di " tailler " ossia "tagliare". Incerto l'etimo degli altri significati; c'è chi propone il latino " talea " che significa "ramoscello, bastoncino", da cui l'uso antico di chiamare " taglia " il bastoncino sul quale si incidevano le tacche di contrassegno che dovevano provare una reciproca obbligazione, soprattutto in denaro; altri propongono " *tacula " come diminutivo del basso latino " tacus " ossia "imposizione" e dunque "tassa" da cui poi "ricompensa in denaro pubblico"; altri ancora propongono l'estensione del significato metrologico nel senso di "misura di denaro" da cui parallelamente si sono sviluppati sia il significato antico di "tassa" e poi, successivamente, quello di "ricompensa"

Sinonimi

(sostantivo) (di abito) misura

misura statura, costituzione, corporatura, figura, complessione, stazza, dimensione, grandezza

ricompensa, premio, riscatto

terza persona singolare dell' indicativo presente di tagliare) spacca, spezza, lacera, squarcia, fende

spacca, spezza, lacera, squarcia, fende (di alimento) affetta, tagliuzza, sminuzza, trita, tritura

affetta, tagliuzza, sminuzza, trita, tritura (di parte del corpo) sega, tronca, mozza, trancia, recide, amputa, mutila; ferisce, graffia

sega, tronca, mozza, trancia, recide, amputa, mutila; ferisce, graffia (di barba, capelli) accorcia, rade, rasa, tosa

accorcia, rade, rasa, tosa incide, intaglia

(di brano, capitolo) abbrevia, diminuisce

Contrari

(terza persona singolare dell' indicativo presente di tagliare: di brano, capitolo) allunga, aggiunge

Parole derivate