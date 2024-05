Pappagallo dell America Meridionale

Sostantivo

Curiosità su: L'Ara Pacis Augustae (Altare della pace di Augusto) è un antico altare fatto costruire a Roma nel 9 a.C. dal senato, dedicato alla Pace (in latino Pax, nell'accezione di divinità) inaugurato dall'imperatore Augusto. Originariamente posto in una zona del Campo Marzio consacrata alla celebrazione delle vittorie, il luogo era emblematico perché situato a un miglio romano (1.472 m) dal pomerium, limite della città dove il console, di ritorno da una spedizione militare, perdeva i poteri ad essa relativi (imperium militiae) e rientrava in possesso dei propri poteri civili (imperium domi). Questo monumento rappresenta una delle più significative testimonianze pervenuteci dell'arte augustea e intende simboleggiare la pace e la prosperità raggiunte come risultato della Pax Romana.

ara ( approfondimento) f sing (pl.: are)

(agricoltura) (geometria) (fisica) unità di superficie pari all'area di un quadrato di lato di dieci metri (zoologia) , (ornitologia) grosso pappagallo con piumaggio dai colori vivaci; la sua classificazione scientifica è Ara ( tassonomia)

Voce verbale

ara

terza persona singolare dell'indicativo presente di arare seconda persona singolare dell'imperativo di arare

Sillabazione

à | ra

Pronuncia

IPA: /'ara/

Etimologia / Derivazione

dal latino area

Sinonimi

( archeologia ) altare, tempio

altare, tempio decametro quadrato

macao

Parole derivate

centiara

Termini correlati

agrimensura

(ornitologia)pappagallo

Iperonimi