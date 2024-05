La Matilde che fondò Il Giorno a Napoli

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Matilde Serao (Patrasso, 14 marzo 1856 – Napoli, 25 luglio 1927) è stata una scrittrice e giornalista italiana. È stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano, Il Corriere di Roma, esperienza successivamente ripetuta con Il Mattino e Il Giorno. Negli anni venti fu candidata sei volte, senza mai ottenerlo, al Premio Nobel per la letteratura. Indicata da Angelo de Gubernatis nel 1895 come "La più poderosa per ingegno, vivace fantasia e vigore di stile fra le nostre scrittrici"

circonfondere (vai alla coniugazione)

(letterario) avvolgere completamente, da ogni lato, detto generalmente di liquidi, dell'aria etc. invisibile il fiume de l’oblio le circonfonde (Gabriele D'Annunzio, Poema paradisiaco, Hortulus Animae - Le foreste, 51-52) (letterario) , (in particolare) riferito alla luce, e anche in senso figurato anche ad attributi quali grazia, bellezza, gloria etc., illuminare ogni lato o angolo di la felicità, come una luce che li circonfonde e li glorifica ( Anna Maria Mozzoni, La liberazione della donna, XI, 1 )

egli vive in una sfera elevata, circonfusa di luce (Matilde Serao, Del vero, La moglie di un grand'uomo)

Sillabazione

cir | con | fón | de | re

Pronuncia

IPA: /tirkon'fondere/

Etimologia / Derivazione

dal latino circumfundere, infinito presente attivo di circumfundo, composto di circum, "intorno a", e fundo, "versare"

Parole derivate