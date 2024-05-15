Marta della prosa nei cruciverba: la soluzione è Abba

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Marta della prosa' è 'Abba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Abba più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Abba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Mauri della prosaOpera letteraria in prosaIl biblico fratello di Marta e MariaVocali scritte in prosaIl biblico fratello di Marta e di Maria

Se "Marta della prosa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

