Gustosa polenta pasticciata

Sostantivo

Curiosità su: La polenta taragna, o semplicemente taragna è un piatto unico, composto da polenta, burro e formaggio. È preparata utilizzando un miscuglio di farina di mais e farina di grano saraceno. Originaria della Valtellina e Val Brembana, oggi è diffusa in tutta l'Alta Lombardia e nelle province di Bergamo, di Brescia, di Como e di Lecco. La denominazione della pietanza deriva dal termine della lingua lombarda: tarél, che indica il bastone in legno che serve per rimescolare la polenta nel paiolo..

polenta ( approfondimento) f sing (pl.: polente)

(gastronomia) densa pietanza preparata con farina di granoturco o castagne bollita in acqua, originaria dell'Italia nordorientale "Chi vuole un po' di polenta fritta con cipolle e gorgonzola"

"Quasi il massimo Polenta cotta ai ferri ed aringhe affumicate e cipolle rosse in agrodolce!" sostanza o brodaglia di tipo denso e colloso (senso figurato) persona lenta, processo o fenomeno lento muoviti, polenta !

che polenta , non finisce più!

Sillabazione

po | lèn | ta

Pronuncia

IPA: /po'lnta/

Etimologia / Derivazione

dal latino polenta cioè "farina d’orzo, polenta"

Sinonimi

(senso figurato) lumaca, lumacone, tartaruga, polentone

Parole derivate

polentaio, polentaro, polentata

Termini correlati

mais

Varianti

( antico ) polenda

polenda (toscano) pulenda

Alterati

(accrescitivo) polentone

Proverbi e modi di dire