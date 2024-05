Il fratello di papà o di mamma

Sostantivo

Curiosità su: Gli zii, rispettivamente lo zio e la zia, corrispondono ai fratelli, alle sorelle, ai cognati o alle cognate dei genitori di una persona. Essi possono essere paterni o materni. Il termine può essere utilizzato anche per riferirsi ai cugini dei genitori (che a rigore rientrano nella definizione di "cugino"), per rispetto del salto generazionale, anche se la diffusione di tale uso può variare da regione a regione (ad esempio nel Nord Italia si tende a considerarli dei "cugini" piuttosto che degli "zii" mentre nel centro-sud si ha la tendenza opposta); termini usati nei dizionari per indicare il cugino del genitore sono "zio cugino", "cugino di secondo grado", "procugino" e "biscugino". Il termine "zio" viene usato anche per rivolgersi ai prozii. Talora il termine è impiegato per riferirsi a persone non legate da vincoli di parentela, tipicamente adulti vicini alla famiglia meritevoli di particolare rispetto o considerazione, come ad esempio, per i bambini, gli amici dei genitori.

zio ( approfondimento) m

fratello di uno dei due genitori rispetto ai figli di questi Crizia fu lo zio di Platone marito di una zia l'imperatore Claudio fu lo zio di Caligola

l'imperatore Caligola fu lo zio di Nerone

(nell'uso meridionale) (gergale) titolo che, per rispetto, si dà a persone anziane ho visto lo zio Pietro

Sillabazione

zì | o

Pronuncia

IPA: /'tsio/ o IPA: /'dzio/

Etimologia / Derivazione

dal greco e, forse voce onomatopeica, collegata a theós, dio, donde il latino thius. Altri la collegano alla radice sanscrita * dha, allattare e pertanto il significato originario sarebbe stato femminile e di nutrice, balia e poi applicato alla zia e quindi, per affinità, allo zio, sostituendo il latino avunculus, piccolo nonno, e amita, zia

Sinonimi

fratello del padre, fratello della madre

Parole derivate

prozio

Termini correlati

cugino, fratello, nipote, nonno

Alterati