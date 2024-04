La Soluzione ♚ Il fratello di papà La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il fratello di papà. ZIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il fratello di papa: Sostantivo Significato e Curiosità su zio ( approfondimento) m fratello di uno dei due genitori rispetto ai figli di questi Crizia fu lo zio di Platone marito di una zia l'imperatore Claudio fu lo zio di Caligola

l'imperatore Caligola fu lo zio di Nerone (nell'uso meridionale) (gergale) titolo che, per rispetto, si dà a persone anziane ho visto lo zio Pietro Sillabazione zì | o Pronuncia IPA: /'tsio/ o IPA: /'dzio/ Etimologia / Derivazione dal greco e, forse voce onomatopeica, collegata a theós, dio, donde il latino thius. Altri la collegano alla radice sanscrita * dha, allattare e pertanto il significato originario sarebbe stato femminile e di nutrice, balia e poi applicato alla zia e quindi, per affinità, allo zio, sostituendo il latino avunculus, piccolo nonno, e amita, zia Sinonimi fratello del padre, fratello della madre Parole derivate prozio Termini correlati cugino, fratello, nipote, nonno Alterati (diminutivo) zietto Altre Definizioni con zio; fratello; papà; Cedette la primogenitura a suo fratello Giacobbe; Il fratello del nonno; Il fratello di Ofelia; Vi spadroneggiò Papà Doc; II vero papà di Pinocchio; La Leslie della pellicola Papà Gambalunga; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il fratello di papà

ZIO

Z

I

O

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Il fratello di papà' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.