Il Frank della tragedia Lulù

Aggettivo

cremastico masc. sing.

cosa o concetto che riguarda la ricchezza; da cremastica: arte tesa alla produzione di ricchezza e di beni.

Sillabazione

cre | mas | ti | co





Etimologia / Derivazione

dal greco antico µatst, relativo alla ricchezza