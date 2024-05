facete scherzose

Aggettivo

Curiosità su: Il dramma giocoso è un genere operistico che ebbe origine in Italia verso la metà del XVIII secolo. Il termine venne per la prima volta usato da Giovanni Cosimo Villifranchi come prefazione al suo lavoro comico L'Ipocondriaco, però fu Carlo Goldoni che iniziò ad impiegarlo regolarmente dal 1748. Un dramma giocoso ha un intreccio sentimentale o patetico concluso da un lieto fine e si colloca quindi a metà strada tra l'opera seria e l'opera buffa. Il genere si sviluppa dalla tradizione dell'opera napoletana, principalmente grazie al lavoro di Goldoni a Venezia. Drammi giocosi furono musicati da Baldassare Galuppi, Niccolò Piccinni, Antonio Salieri, Domenico Cimarosa, Franz Joseph Haydn, Gioachino Rossini e da molti altri compositori. Oggi tra le opere appartenenti a questo genere sono rimaste in repertorio soprattutto Don Giovanni e Così fan tutte di Mozart e Da Ponte, L'italiana in Algeri e La Cenerentola di Rossini e L'elisir d'amore di Donizetti.

giocoso m sing

che ama svagarsi

Sillabazione

gio | có | so

Pronuncia

IPA: /do'kozo/

Etimologia / Derivazione

dal latino iocosus, che deriva da iocus cioè "scherzo"

Sinonimi

allegro, scherzoso, felice, contento, giocondo, gaio, festoso, vivace, brioso, piacevole, gradevole, divertente, faceto, spiritoso, spassoso, buffo, burlesco, farsesco, umoristico

Contrari

triste, serio, grave

Parole derivate