scherzose allegre

: Un dramma giocoso ha un intreccio sentimentale o patetico concluso da un lieto fine e si colloca quindi a metà strada tra l'opera seria e l'opera buffa. Il termine venne per la prima volta usato da Giovanni Cosimo Villifranchi come prefazione al suo lavoro comico L'Ipocondriaco, però fu Carlo Goldoni che iniziò ad impiegarlo regolarmente dal 1748. Il dramma giocoso è un genere operistico che ebbe origine in Italia verso la metà del XVIII secolo.

Italiano: Aggettivo: giocoso m sing . che ama svagarsi. Sillabazione: gio | có | so. Pronuncia: IPA: /do'kozo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino iocosus, che deriva da iocus cioè "scherzo" . Sinonimi: allegro, scherzoso, felice, contento, giocondo, gaio, festoso, vivace, brioso, piacevole, gradevole, divertente, faceto, spiritoso, spassoso, buffo, burlesco, farsesco, umoristico.