Esagerare il racconto d un fatto

Verbo

Transitivo

Curiosità su: SoundCloud è un servizio musicale tedesco e sito web di music sharing, con sede a Berlino, che permette ai musicisti di collaborare, promuovere e distribuire la loro musica. Fondata nel 2007 da Alexander Ljung ed Eric Wahlforss, SoundCloud è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi servizi musicali in streaming sul mercato raggiungendo oltre 175 milioni di utenti mensili in tutto il mondo. SoundCloud offre abbonamenti gratuiti e a pagamento sulla piattaforma, disponibile per desktop e dispositivi mobili. SoundCloud ha influenzato l'industria musicale attraverso il successo di molti artisti che sono emersi dal servizio di condivisione musicale. Gli artisti sulla piattaforma sono in grado di distribuire gratuitamente le loro opere a cui possono accedere tutti gli utenti. SoundCloud ha ricevuto sostegno da molti investitori e altre piattaforme multimediali come Twitter, sebbene la stessa piattaforma di streaming abbia affrontato problemi di finanziamento e abbia licenziato molti dipendenti per rimanere redditizia.

caricare (vai alla coniugazione)

(informatica) immettere dati o programmi da un CD nella memoria centrale di un PC (familiare) come scaricare, significa spostare, portare da un luogo ad un altro merci, prodotti di consumo di grandi dimensioni, quindi oggetti pesanti, ecc bisogna caricare i mobili per il trasloco

caricare un container (gergale) incolpare, criticare ingiustamente "Mi carichi di responsabilità che non ho!" (un meccanismo) programmare il funzionamento

Sillabazione

ca | ri | cà | re

Pronuncia

IPA: /kari'kare/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo carricare derivazione. di carrus ossia "carro"

Sinonimi

(prodotti, merci, eccetera) mettere, porre, collocare, disporre, sistemare

mettere, porre, collocare, disporre, sistemare (un mezzo di trasporto) riempire, colmare, stipare, sovraccaricare

riempire, colmare, stipare, sovraccaricare (qualcuno di lavoro, di impegni) opprimere, oberare, accollare, addossare

opprimere, oberare, accollare, addossare ( senso figurato ) (lo stomaco) appesantire

appesantire (un problema, una situazione, eccetera) aggravare

aggravare (una misura, un’intensità, una caratteristica) accrescere, aumentare, intensificare, rafforzare, rinforzare

accrescere, aumentare, intensificare, rafforzare, rinforzare ( spregiativo ) eccedere, esagerare

eccedere, esagerare ( senso figurato ) esaltare

esaltare ( gergale ) gasare

gasare (il costo) addebitare

addebitare (militare: il nemico) attaccare, assalire

attaccare, assalire (senso figurato) (un materiale, un prodotto) alterare, deformare

Contrari

(prodotti, merci, eccetera) togliere, scaricare

togliere, scaricare (un mezzo di trasporto) vuotare, svuotare, alleggerire, sgravare

vuotare, svuotare, alleggerire, sgravare moderare, attenuare

Parole derivate

caricamento, caricarsi, caricatore, stracaricare

Varianti

carcare (poetico)

Proverbi e modi di dire