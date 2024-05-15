Disco con vari brani

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Disco con vari brani' è 'Lp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LP

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Disco con vari brani nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Lp

Quando la definizione "Disco con vari brani" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lp'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Disco con vari brani
  • Risposta: LP
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: L_
  • Inizia con: L
  • Finisce con: P

Le 2 lettere della soluzione

L Livorno
P Padova

La soluzione 'Lp' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disco con vari brani". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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